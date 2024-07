Lo yacht del principe Karim Aga Khan all’Elba

Portoferraio, 5 luglio 2024 - Shergar, lo yacht del principe Karim Aga Khan è stato avvistato quest’oggi (5 luglio 2024) nelle acque cristalline dell’isola d’Elba. Lo storico panfilo deve il suo nome al cavallo da corsa del principe, rapito nella notte tra l’8 e il 9 febbraio del 1983 in Irlanda e poi brutalmente ucciso dagli uomini dell’IRA dopo essersi ferito ad una zampa.

«Era il miglior cavallo da corsa del mondo, posseduto dall’uomo più ricco del mondo. Fu la più sensazionale storia di sport di tutti i tempi» aveva detto il commentatore di corse Derek Thompson alla CNN in uno speciale sulla vicenda in cui lo stesso Thompson fece da intermediario con i rapitori. Shergard era un cavallo straordinario, la sua vittoria più famosa fu quella all’Epsom Derby, dove vinse di 10 lunghezze, il più alto distacco mai ottenuto nei 226 anni di storia della gara. Oggi il suo valore supererebbe i 40 milioni di dollari. Il principe Karim Aga Khan, appassionato di corse di cavalli, magnate e business man di fama mondiale, frequenta da sempre la Sardegna, dove ha costruito vari complessi turistici in Costa Smeralda. Oggi 87enne, è il 49°esimo imam della corrente musulmana sciita degli ismailiti.

Il suo gioiello è partito questa mattina (5 luglio) proprio da Porto Cervo alla volta dell’Elba, dirigendosi nelle acque dell’arcipelago toscano e si è messo per alcune ore alla fonda davanti alla baia dell’Enfola, nota per i meravigliosi fondali. Nel pomeriggio è ripartito alla volta di Porto Cervo.