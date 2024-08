Dipendente della Coop muore nel sonno. E’ la moglie a dare l’allarme, lutto a Venturina e Follonica

Venturina (Livorno), 27 agosto 2024 – E’ morto nel sonno. Un malore che non gli ha lasciato scampo. Lutto nell’ambito della grande distribuzione toscana per la scomparsa improvvisa di Luca Bongini, 63 anni.

Era un dipendente Coop e lavorava nella sede centrale di Riotorto. Si occupava degli acquisti nel settore ortofrutta. Lavorava in Coop da trent’anni. Profondo il cordoglio tra i colleghi. Bongini era originario di Follonica.

Era molto conosciuto nel Golfo. Da qualche tempo si era trasferito a Venturina. Nella mattina di martedì 27 agosto è stata la moglie ad accorgersi della gravità della situazione. Sono stati chiamati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. I colleghi lo attendevano a lavoro come ogni giorno. Ma al suo posto non è mai arrivato.