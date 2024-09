Castagneto e San Vincenzo, pioggia torrenziale e caos. Strade chiuse e allagamenti, la situazione

San Vincenzo (Livorno), 23 settembre 2024 – Un lunedì nero per il maltempo nel sud della provincia di Livorno. Con un temporale localizzato che ha scaricato acqua in quantità incredibili. Provocando danni, allagamenti e paura, con alcune persone che sono state evacuate da un campeggio. Diverse le strade interrotte.

Oltre 200 millimetri di pioggia sono caduti in un pomeriggio, quanto quelli che cadono in un mese piovoso. Una situazione epocale, eccezionale, con le forze di protezione civile e sindaci fortemente impegnati per venire in soccorso della popolazione.

La situazione tra San Vincenzo e Castagneto Carducci è seria a causa del maltempo: qui una strada ostruita dagli alberi caduti

Si parte da San Vincenzo, dove appunto dalle 13 ha iniziato a piovere. Pioggia torrenziale che ha portato ad allagamenti prima dei sottopassi e poi di diverse strade tra cui alcune di collegamento importanti, come la vecchia Aurelia e la Principessa.

La situazione a San Vincenzo nella serata di lunedì 23 settembre. Sono molte le strade allagate

Questo il report del sindaco Paolo Riccucci: “La pioggia ha creato notevoli problemi. Via dello Squalo è allagata e Croce Rossa, polizia municipale, Misericordia, vigili del fuoco e operai del comune stanno facendo di tutto per risolvere il problema. Problemi si sono verificati anche a sud, in via della principessa dove si è reso necessario evacuare un anziano in buona salute. La pioggia è caduta in maniera veramente mai vista, si parla di più di 200 mm. Ringrazio tutti coloro che sono a lavoro e la Prefettura, l'assessore Monni della Regione, le sindache Ticciati e Scarpellini e tutti coloro che hanno offerto il loro aiuto. Se avete bisogno non esitate a contattare i numeri di emergenza, compreso quello del Centro operativo comunale: 346 5038781 Non uscite di casa se non necessario”.

I sottopassi allagati a San Vincenzo

L’altro comune che deve fare i conti con la violenza del maltempo è Castagneto Carducci. Sono due le provinciali chiuse, la Bolgherese e la Attaccapane. “La circolazione è completamente collassata”, dice la sindaca di Castagneto Sandra Scarpellini. “Raccomandiamo alla popolazione di non uscire – prosegue – Operai, volontari, polizia municipale e provinciale sono in azione da due ore, ma in questo momento frane e fossi in uscita determinano di non muoversi. Per chi fosse in difficoltà nella propria abitazione o fermo in zona allagata, chiami il numero 0565884104. Manteniamo la calma. Vi aggiorniamo”.

Il Fosso Carestia è intanto al livello di guardia e rischia di esondare a causa dell’altissima portata di acqua. Sia a San Vincenzo che a Castagneto Carducci le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per la giornata di martedì 24 settembre.

Intanto ci sono stati problemi in mattinata anche a Portoferraio. E’ andata sott’acqua anche la centralissima via Carducci, dopo la pioggia che si è abbattuta sul comune elbano. La protezione civile ha disostruito una serie di tombini per far scorrere l’acqua.