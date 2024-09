Maltempo, allagamenti a San Vincenzo e Portoferraio. Livorno e provincia in allerta gialla

Livorno, 23 settembre 2024 – Problemi e disagi a causa dell’allerta meteo gialla in Toscana, con temporali forti che hanno interessato il sud della provincia di Livorno. Fra le 13 e le 14 di lunedì 23 settembre pioggia di fortissima intensità si è abbattuta su San Vincenzo. Sono caduti 100 mm di pioggia in un’ora che hanno provocato velocemente allagamenti.

I sottopassi cittadini sono andati sott’acqua. Impossibile percorrerli. Mentre si sono allagate diverse altre strade fra cui la vecchia Aurelia nel tratto fra la stessa San Vincenzo e Donoratico. Non si segnalano conseguenze per le persone.

E la pioggia ha colpito anche all’Isola d’Elba. Allagamenti vengono segnalati in mattinata a Portoferraio, dove è andata sott’acqua anche la centralissima via Carducci. Interventi sui tombini da parte della protezione civile per far defluire nella maniera migliore la tantissima acqua piovana.