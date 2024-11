Violento temporale all’Elba, allagamenti a Marina di Campo: fosso straripato, scantinati sott’acqua

Elba, 9 novembre 2024 – Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre un violento temporale si è abbattuto sull’isola d’Elba. Le criticità si registrano nella zona di Marina di Campo, dove diverse zone del paese sono finite sott’acqua.

Il fosso del Vapelo è straripato allagando la zona di piazza Milano. Si registrano danni ad alcune abitazioni con scantinati completamente finiti sott’acqua. Un’anziana che vive da sola è stata evacuata.

Il consigliere regionale Marco Landi fa sapere che sono caduti circa 150 mm di pioggia in circa 5-6 ore. “La stessa situazione – scrive il consigliere – che il 7 novembre 2011 registrò quasi 300 mm in poco più di due ore”. “La situazione sembra non aver causato danni alle persone, oggi purtroppo però è prevista pioggia perciò consiglio di avere massima prudenza e di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari”.

I vigili del fuoco di Portoferraio e alcuni volontari di Marina di Campo sono intervenuti con mezzi e idrovore.