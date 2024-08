"La mamma ti vuole bene". Messaggio in bottiglia ripescato al largo dell'Elba

Cavo, Isola d'Elba - Un messaggio in bottiglia lanciato il 6 luglio durante la traversata verso la Corsica e recuperato in mare all’isola d’Elba, al largo di Cavo.

Non è il primo trovato fra le onde questa estate, a indicare quella che sembra essere diventata (o tornata) una vera e propria moda.

All’interno della bottiglietta, sigillata con colla a caldo e ripescata da una barca con a bordo un gruppo di turisti fiorentini, c’erano una foto e due biglietti. Lo scatto ritrae mamma e figlia, le stesse che hanno evidentemente scritto i due biglietti, uno a testa. Quello della bimba, riporta poi un piccolo disegno, che sembra rappresentare un compleanno. Quello della mamma contiene un breve testo in francese dedicato alla bambina. «Piccola mia – si legge nel biglietto – seconda traversata per andare in Corsica. Le nostre bottiglie saranno trovate un giorno? Mistero! La mamma è in buona salute, la mamma fa sport, la mamma fa di tutto per restare in forma. La mamma vuole vivere più a lungo possibile per vederti grande. Ti amo tanto, vita mia. La tua mamma».

«La bottiglietta contiene anche un indirizzo di posta ordinaria, che però è poco leggibile – raccontano i turisti –. Si legge bene solo il paese di residenza, una località della Costa Azzurra. C’è poi un indirizzo mail, che invece è molto chiaro. Contatteremo quindi le autrici dei messaggi per dire loro che abbiamo ritrovato la bottiglia e che è stata per noi un’emozione ripescarla dalle onde. L’abbiamo vista sfilare da prua in prossimità della costa, fra Palmaiola e Cavo, e ci siamo fermati per raccoglierla, utilizzando un retino. Non eravamo certi che ci fosse qualcosa all’interno, ma avevamo avuto questa sensazione. Poi la conferma e il ritrovamento dei messaggi».

Visto che l’autrice del biglietto ha indicato come luogo di residenza un paese della Costa Azzurra e ha detto di aver gettato la bottiglia durante la traversata per la Corsica, è probabile che il lancio in mare sia avvenuto durante da un traghetto partito proprio dalla Francia e diretto verso l’isola.

Lisa Ciardi