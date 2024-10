Maltempo, case non occupate perché allagate: è lotta contro gli “sciacalli”

Piombino (Livorno), 20 ottobre 2024 – Controlli straordinari 'anti sciacallaggio’ da parte dei carabinieri della compagnia di Piombino ( Livorno) per evitare furti nelle e abitazioni al momento non occupate poiché invase dall'acqua in seguito al maltempo degli ultimi giorni. I controlli, disposti dal comando provinciale di Livorno in linea con le indicazioni della prefettura, interessano soprattutto i comuni di Campiglia Marittima e Suvereto.

Per quanto riguarda il primo, particolare attenzione alle località Via degli affittì e Banditelle a Venturina Terme, alla frazione Cafaggio e alla località Casalappi. I servizi predisposti dai militari, anche in abiti civili, vanno avanti senza soluzione di continuità, giorno e notte, incluso il controllo della circolazione stradale, e andranno avanti anche nei prossimi giorni