Anniversario Moby Prince, il dolore e il ricordo. "Indagini su terza nave e petroliera"

«Insistere con Eni affinché condivida con il Parlamento le carte che ha sul perché la petroliera Agip Abruzzo era in un’area dove era vietato l’ancoraggio e cosa stesse facendo" e "insistere con Stati Uniti e Russia per avere i tracciati satellitari di quella notte del porto di Livorno e lavorare per identificare la terza nave che quasi certamente causò la collisione tra il Moby Prince e la petroliera ".

Queste le parole di Andrea Romano ieri in audizione alla commissione parlamentare sul Moby. E oggi sarà il giorno del ricordo, ma anche del dolore, che accompagna da 33 anni le vite dei familiari delle 140 vittime del traghetto Moby Prince, che oggi celebrano l’anniverario della più grande sciagura della marineria civile italiana, che si consumò davanti al porto di Livorno.

Per non dimenticare, anche quest’anno il Comune di Livorno, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, dell’Associazione 140 Familiari delle Vittime del Moby Prince e dell’associazione 10 Aprile Vittime del Moby Prince, onorerà questa ricorrenza con cerimonie e iniziative.

Nella mattina di mercoledì alle 11 in Fortezza Nuova sarà deposta una corona presso il Monumento in ricordo delle Vittime; alle 12 in Cattedrale la funzione religiosa; alle 14.30 a Palazzo Civico, in Sala Consiliare, il saluto del sindaco Salvetti ai familiari delle vittime e ai rappresentanti delle istituzioni, tra le quali il Presidente della nuova Commissione Parlamentare d’Inchiesta del Moby Prince il deputato Pietro Pittalis (di Forza Italia, che rappresenterà anche il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, a Roma per la prima commemorazione a Montecitorio della tragedia del Moby Prince). È prevista una diretta streaming sul canale https://livorno.consiglicloud.it/.

Alle 16.30 da piazza del Municipio partirà il corteo che raggiungerà l’Andana degli Anelli (al Porto Mediceo) passando da viale Avvalorati, piazza della Repubblica, via Grande, piazza Micheli, ponte dei Francesi.

Alle 17 all’Andana degli Anelli deposizione del cuscino di rose del Presidente della Repubblica e della corona di alloro del Comune. Seguirà la lettura dei nomi delle vittime e il lancio di rose in mare. Durante il corteo si svolgerà l’iniziativa ’Documenta24_33 anni su tela’, promossa dal progetto Documenta dell’associazione Effetto Collaterale, in collaborazione con le associazioni dei familiari delle vittime della strage del 10 aprile 1991.

Nel tratto finale del percorso sarà srotolata una striscia di tessuto bianco lunga 33 metri, un metro per ogni anno trascorso da quella terribile notte. Per oggi dalle 8 alle 19.30, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della carreggiata di viale Avvalorati compreso tra via Monsignore Filippo Ganucci e via della Madonna.

Dalle 16.30 circolazione momentaneamente interrotta lungo il percorso del corteo. I mezzi pubblici seguiranno itinerari alternativi.