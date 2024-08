Giovane francese accusato di molestie su una ventenne

Portoferraio, 4 agosto 2024 – Un giovane francese sceso a Portoferraio da un catamarano, avrebbe tentato di molestare una ventenne elbana. La vicenda sarebbe accaduta nel centro del paese nella notte tra il 2 e il 3 agosto. A denunciare l’accaduto sarebbe stata proprio la giovane portoferraiese che il giorno dopo, ieri sera 3 agosto, si sarebbe recata, accompagnata dal fidanzato, la madre e alcuni amici sul lungomare dove sostano le imbarcazioni private alla ricerca del presunto aggressore.

Il ragazzo francese, membro dell’equipaggio di un mega catamarano svizzero, sarebbe stato identificato dalla ventenne in un bar lungo la darsena medicea dove si trovava con un amico. Sarebbe nato un alterco all’interno del locale e l’uomo si sarebbe dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale, la polizia di Stato e la municipale di Portoferraio. I militari dell’Arma si sono recati nel locale dove hanno sentito varie persone, tra cui l’amico del presunto molestatore, anch’egli francese, che era alloggiato in un hotel di Marina di Campo e avrebbe riferito di averlo conosciuto solo la sera prima nello stesso locale.

Poi i militari sono saliti sul mega catamarano ancorato al molo Elba, dove nel frattempo era salita a bordo alla ricerca dell’uomo, la ragazza elbana vittima della presunta aggressione in compagnia di alcuni amici e si sarebbero verificati altri alterchi. Verso mezzanotte le forze dell’ordine sono scese dall’imbarcazione, che ha ripreso il largo. Davanti alla Porta a Mare si è radunata una folla di curiosi, tra cui un gruppo di persone che ha inveito contro le forze dell’ordine. Secondo quanto emerso il turista era sbarcato nel capoluogo elbano e la sera del 2 luglio scorso aveva consumato alcuni drink in un bar della darsena, dove aveva incontrato l’amico, anch’egli francese. I due erano apparsi su di giri e avevano acquistato degli abiti da donna che avevano indossato per divertimento. Poi, nel corso della serata, secondo quanto riferito dalla giovane elbana, l’uomo l’avrebbe seguita nel centro storico di Portoferraio, tentando di molestarla.

Valerie Pizzera