Si è spenta nel sonno a quasi 105 anni Annunziata, la super nonna di Cecina

Cecina (Livorno), 17 aprile 2024 – Si è spenta nel sonno, Annunziata Cavicchi, la cittadina più longeva di Cecina, dopo la morte di Tripolino Giannini scomparso a 111 anni.

Nata il 28 aprile 1919 a Firenzuola, Annunziata ha vissuto la sua vita a Firenze e da 20 anni si era trasferita a Cecina per stare vicina alle figlie Vanna e Gabriella. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 105 anni,ed in famiglia fervevano già i preparativi per l’importante traguardo di vita. Annunziata Cavicchi ha passato i suoi ultimi anni accudita e custodita dall’amore dei suoi cari: nella foto è ritratta insieme alla bis-nipote, nata nello stesso giorno ma con 86 anni di differenza.

Il Commissario Straordinario dottoressa Vincenza Filippi e tutta l’Amministrazione Comunale porgono le più sentite condoglianze alla famiglia e in particolare al dirigente Paolo Danti, nipote della centenaria.