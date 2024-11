Livorno, muore nell’incendio della sua abitazione. Trovato senza vita in una stanza

Livorno, 12 novembre 2024 – Tragedia nel quartiere della Rosa, in via Machiavelli. Un uomo di 65 anni, Mauro Serpan, è morto nell’incendio della sua abitazione. E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì 11 novembre. La vittima è stata trovata in una delle stanze e per lui ormai non c’era più niente da fare. Sono stati i vigili del fuoco a entrare nell’appartamento dopo che una vicina di casa aveva dato l’allarme.

Vigili del fuoco in una foto di repertorio. E' stato il personale del comando di Livorno a trovare l'uomo senza vita

Aveva infatti visto del fumo uscire dalle finestre. Oltre ai vigili del fuoco è intervenuto anche il 118. L’appartamento era pieno di fumo. Nell’ispezionare le stanze hanno trovato l’uomo ormai senza vita. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

E’ adesso la polizia, intervenuta con le Volanti, a cercare di capire cosa sia accaduto. Si pensa a un incidente domestico, a qualcosa che ha preso fuoco, facendo sprigionare il fumo che non ha lasciato scampo all’uomo, affetto da problemi di salute che ne limitavano i movimenti.

Cordoglio nel quartiere per la morte dell’uomo. Che aveva lavorato come cuoco in alcune strutture tra la Toscana e la Romagna.