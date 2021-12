Ieri mattina si sono presentati in via Cambini, strada rinomata per i locali della movida, gli operatori della Questura per fare un sopralluogo. Uno per uno hanno fatto (come ha annunciato a La Nazione il Questore Roberto Massucci) controlli puntuali sulle autorizzazioni per la musica, la somministrazione di cibi e bevande e sulla capienza interna ed esterna di ogni locale. Questo dopo che la Prefettura ha varato il piano per i controlli interforze nella notte di San Silvestro. Controlli con dispiegamento di pattuglie sul territorio in tutti i luoghi di ritrovo più...

Ieri mattina si sono presentati in via Cambini, strada rinomata per i locali della movida, gli operatori della Questura per fare un sopralluogo. Uno per uno hanno fatto (come ha annunciato a La Nazione il Questore Roberto Massucci) controlli puntuali sulle autorizzazioni per la musica, la somministrazione di cibi e bevande e sulla capienza interna ed esterna di ogni locale. Questo dopo che la Prefettura ha varato il piano per i controlli interforze nella notte di San Silvestro. Controlli con dispiegamento di pattuglie sul territorio in tutti i luoghi di ritrovo più frequentati. L’ultima normativa per il contrasto dei contagi da coronavirus (in crescita anche a Livorno per la variante Omicron) ha infatti vietato le feste in piazza, ha portato alla chiusura delle discoteche e ha ripristinato l’obbligo di mascherina all’aperto anche nelle zone bianche. Durante il sopralluogo abbiamo avvicinato i titolari di alunne attività di via Cambini. Carlo Buonanni, babbo di Andrea titolare di Botanic Drink & Food ci ha detto: "Saremo aperti la sera del 31 dicembre. Rimarremo aperti fino a che ci sarà gente. Chi viene da noi deve rispettare le regole anti covid. Visto che il 31 il clima non sarà freddo, sfrutturemo anche lo spazio all’esterno". Massimo Stagno della Cantina Nardi: "Noi il 31 dicembre saremo chiusi di sera, ma per il resto l’attività proseguira’ come ogni giorno nel pieno rispetto delle regole anti covid. Da noi entra solo chi ha il green pass". Rimarrà aperto anche dopo lo scoccare della mezzanotte di Capodanno il locale Sketch con spazio all’interno e fuori, uno dei più gettonati dai giovani. Anche qui è stato fatto il sopralluogo dagli specialisti della Questura. Intanto la Prefettura ha varato il piano con i servizi di ordine e sicurezza pubblica e i controlli sul rispetto delle disposizioni di contrasto alla diffusione del covid per la notte di San Silvestro. Questo dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di martedì a Palazzo del Governo. Le forze dell’ordine si occuperanno di prevenzione generale e dei controlli antiterrorismo, nonché del controllo delle disposizioni di contrasto al coronavirus. I servizi interforze predisposti dal Questore saranno effettuati nelle aree con locali pubblici e di intrattenimento quali via Cambini, piazza Attias, piazza Roma , piazza del Luogo Pio in Venezia e piazza della Repubblica. Pentagono del Buontalenti e Terrazza Mascagni. Il piano dei controlli anticovid metterà in campo 10 pattuglie tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, più quelle destinate all’ordinario controllo del territorio e 20 unità di pronto intervento. In alcune aree saranno contingentati gli ingressi per evitare pericolosi affollamenti e sui siti internet e i sui social saranno seguite le iniziative promosse dai locali per prevenire feste danzanti vietate.

Monica Dolciotti