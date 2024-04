Un gigante dei mari nel porto. Livorno, è arrivata la Msc Grandiosa

Livorno, 21 aprile 2024 – Oltre 330 metri di lunghezza (pari a tre campi da calcio), 43 metri di larghezza, 68 di altezza. Nel porto di Livorno è arrivato stamani un gigante dei mari, la Msc Grandiosa. La nave da crociera ha fatto il suo ingresso alle prime luci di oggi, domenica 21 aprile. A bordo circa 6.000 passeggeri.

15 foto Msc Grandiosa a Livorno, le foto della gigantesca nave nel porto (Novi)

Inizia così la stagione delle crociere targate Msc, che nel 2024 registrerà “un nuovo record di passeggeri movimentando oltre 306.000 turisti” grazie alla presenza di quattro navi (oltre a Grandiosa, Msc Fantasia, Lirica, Orchestra).

La Msc Grandiosa farà tappa ogni domenica per l'intera stagione estiva nel porto toscano, con a bordo circa 6.000 passeggeri, “confermando così la centralità della città di Modigliani nelle strategie di sviluppo di MSC Crociere in Mediterraneo”.

Il numero di turisti movimentati dalla compagnia a Livorno quest'anno, grazie a ben 75 scali, raggiungerà, si spiega, "quasi il triplo rispetto ai livelli pre-Covid (110.000 nel 2019, 50.000 nel 2018), testimoniando così ancora una volta la competitività e l'importanza turistico-culturale della città toscana”, tenendo anche presente che da Livorno i crocieristi possono raggiungere in escursione Pisa, Firenze e altre città d'arte della Toscana.

"Livorno - spiega Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo - è un luogo particolarmente importante per Msc Crociere, che ha deciso di continuare a investirvi in maniera significativa, sviluppandone le notevoli potenzialità turistiche e promuovendola come destinazione sempre più rilevante nell'ambito delle proprie strategie, considerando anche il notevole successo riscosso dalla città tra i nostri passeggeri. Livorno è infatti una meta turistica molto ambita sia perché ricca in proprio di grande storia e cultura, sia perché circondata da altre splendide destinazioni note in tutto il mondo”.

Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Napoli e Palermo sono solo alcune delle destinazioni nel Mediterraneo che gli ospiti potranno visitare a bordo di Msc Grandiosa, imbarcandosi da Livorno, per crociere della durata di 7 notti.