Municipale Livorno, la più antica d’Italia. Un vigile urbano ogni 723 abitanti

Livorno, 2 luglio 2024 – Si è celebrato a Livorno il 179esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Municipale. La Comandante Annalisa Maritan ha ricordato che quello di Livorno "è il Corpo più antico d’Italia. Risale al 1 luglio 1795, quando fu istituito con ordinanza un nucleo di cinque uomini armati sciabola e una grossa mazza, comandati da un caporale. Con l’unità d’Italia fu sciolto e al suo posto fu istituito il Corpo delle Guardie Municipali e Pompieri. Nel 1866 il Consiglio Comunale decretò la formazione del Corpo Municipale con 68 uomini e un comandante. Oggi siamo arrivati a contare 213 agenti tra uomini e donne".

A proposito di organico, ha voluto sottolineare "l’impulso dato alle assunzioni di personale per la copertura della pianta organica. Con l’arrivo nel Corpo di 27 nuovi assunti è stato completato l’organico passando così a 213 unità, contro le 179 del 2019, un risultato mai raggiunto prima, del quale ringrazio il sindaco Luca Salvetti e tutta l’amministrazione". Un altro record della Polizia Municipale riguarda la percentuale di agenti ogni mille abitanti. La Comandante Maritan ha precisato: "La media nazionale ottimale è di un agente ogni 1000 abitanti; la Regione Toscana ha indicato l’obiettivo di un agente ogni 800 abitanti. A Livorno siamo a un agente ogni 723 abitanti, dunque tra i Comuni più virtuosi".

Tra il maggio 2023 e il maggio 2024 emerge che gli interventi richiesti alla Polizia Municipale per gli incidenti stradali sono passati dai 1656 a 1737. Le sanzioni elevate per sosta sugli attraversamenti pedonali sono cresciute da 1947 a 2800. I sinistri rilevati sono leggermente calati: da 1531 del 2023 ai 1518 di questa’anno. Ma sono aumentate le omissioni di soccorso nei sinistri stradali: da 28 a 49. Sempre sul fronte dei sinistri sono calati di poco quelli con veicoli a due ruote: da 885 a 845 nello stesso periodo di riferimento. Invece gli incidenti con pedoni coinvolti sono passati da 195 a 113. E quelli con minorenni coinvolti da 189 a 309, un dato questo allarmante. Le patenti di guida contraffatte individuate dalla Polizia Municipale sono aumentate: da 1 nel 2023 a 6 nel 2024. Boom anche di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori: dagli 83 del 2023 siamo passati ai 109 del 2024. Sono state elevate sanzioni per 13 mila euro contro la vendita abusiva di pesce con sequestro del pescato. Importante poi è stato il contributo dato per i servizi di protezione civile non solo a Livorno, ma anche nei comuni della Romagna flagellati dall’alluvione e al Comune alluvionato di Campi Bisenzio.