Nate nella notte le prime 27 tartarughine del nido di Galenzana all’isola d’Elba / Video

Marina di Campo (Isola d’Elba, Livorno), 6 agosto 2027 – Prima schiusa delle uova di tartaruga Caretta caretta all'isola d'Elba ieri sera, 5 agosto, fra le 23,25 e le 23,30 sulla spiaggia di Galenzana, che è nel territorio del comune di Marina di Campo.

Le prime ventisette tartarughine hanno fatto capolino dal nido scavato nella sabbia risalendo una sopra l'altra e si sono date da fare per raggiungere la riva e scoprire la vita.

All’evento hanno assistito i volontari Francesca Ria e Daniel Pugliese.

Da un mese e mezzo viene tenuto sotto controllo il nido scavato da mamma tartaruga nella notte del 14 giugno scorso (clicca qui rivedere quel servizio con video e foto).

Nell’immediatezza della schiusa è stato chiamato Enrico Michelon, di Legambiente, da Marina di Campo. Con lui abbiamo realizzato il video che vi proponiamo qui a seguire, davvero molto interessante.

Il video

Il nido, che era stato subito recintato per essere costantemente monitorato giorno e notte da volontari, si trova a circa sette metri dalla battigia, nella baia di Galenzana che è molto riparata dai venti e che accoglie una spiaggia non particolarmente frequentata, alla quale si arriva soltanto a piedi percorrendo un sentiero immerso nella vegetazione.

Come detto, il personale di Legambiente ha vigilato sul nido per tutta la notte e continuerà a farlo per i prossimi giorni, poiché altre uova ancora potrebbero schiudersi.

Come ha spiegato Michelon nel video, “altre tartarughine potrebbero risalire dalla sabbia a scaglioni, anche una o due al giorno”.

di Valerie Pizzera e Alessandro Antico