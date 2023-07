“Non sarà un po’ di vernice a fermarci”. Via al restauro del Queer Wall / Video e foto

Livorno, 5 luglio 2023 – "Non sarà un po’ di vernice a fermarci”. Così Daniele Cenci, del direttivo Arcigay Livorno, ha dato il via stamani, mercoledì 5 luglio, al restauro del “Queer Wall” nel Parco Odeon, deturpato nei giorni scorsi con alcune scritte. Il muro è opera dell’artista Giulia Bernini, in arte Oblò. “Il Telegrafo Livorno” è andato a vedere come procede il lavoro di recupero, ecco video e foto.

Il video Novi

Le foto Novi