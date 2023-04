Omicidio a Vada, la svolta: l’indagato di 81 anni in caserma dai carabinieri

Vada (Livorno), 17 aprile 2023 – Sulle indagini per l’omicidio di Massimiliano Moneta, 57 anni, ucciso a Vada nel pomeriggio dello scorso 11 aprile, forse c’è la svolta. Antonino Fedele, 81 anni, unico indiziato dell’omicidio e irreperibile dal giorno del delitto, si trova in base a quanto appreso in caserma dai carabinieri a Livorno.

Una vera e propria svolta nelle indagini. Era lo scorso 11 aprile intorno alle 13:15 quando alcune persone chiamarono i carabinieri perché sentirono degli spari in un appezzamento di terreno agricolo a Polveroni, periferia nord di Vada. I militari e i sanitari si presentarono sul posto e trovarono il corpo di Massimiliano Moneta senza vita. Fedele, l’anziano suocero considerato presunto autore dell’omicidio, sarebbe fuggito prima dell'arrivo dei carabinieri sul luogo del delitto. Oggi l’uomo si è presentato dai carabinieri. All’origine del delitto ci sarebbero faide familiari mai risolte.