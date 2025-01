Open day ’Pulizie di b&b’. Si cercano otto addetti

In occasione dell’open day “Pulizie di b&b”, organizzato dal Centro per l’Impiego di Livorno, si ricercano 8 addetti/e alle pulizie di appartamenti turistici, automuniti/e, per conto di azienda settore gestione immobiliare. L’esperienza in contesti alberghieri è preferita ma non necessaria. Necessaria però attenzione ai dettagli e scrupolosità. Possilità di lavoro tutto l’anno. Per conoscere i dettagli, consultare l’annuncio LI-245310. Le persone interessate potranno consegnare il proprio cv al Centro per l’Impiego di Livorno in occasione dell’open day dedicato a questa ricerca, che si terrà lun 27/01/2025 dalle 9 alle 13. In alternativa, è possibile richiedere un colloquio a distanza, facendone richiesta scrivendo a domandaofferta.ci.livorno@arti.toscana.it