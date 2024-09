Oxfam Italia, nasce l'Elba Legend Run

Elba (Livorno), 16 settembre 2024 – Nasce l'Elba legend run, in sostegno di Oxfam Italia. Si tratta della nuova gara di Trail Running sui sentieri dell’Isola d’Elba che si correrà il 6 ottobre con partenza e arrivo a Capoliveri: previste le gare di 13, 25 e 60 chilometri, le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre in modalità online. La competizione sulla 60 chilometri, si legge in una nota, si estenderà su tutto il versante orientale dell'Isola. Non solo running: il programma degli eventi collaterali anticiperà le gare e avrà come tema il movimento e la scoperta del territorio con la sua offerta paesaggistica, culturale ed enogastronomica. Comprenderà attività ed esperienze sportive come la possibilità di fare escursioni a piedi sui siti minerari, sessioni di yoga e pilates, bike tour sui tracciati della Legend Cup ed altre spettacolari destinazioni, alla scoperta del versante orientale dell'Isola. La prima edizione della Elba Legend Run sarà anche all’insegna della solidarietà, grazie alla collaborazione con Oxfam Italia, charity partner dell’evento. Fino al 30 settembre sarà infatti possibile iscriversi alla gara acquistando un pettorale solidale o attivando una campagna di raccolta fondi personale, in sostegno a 'Dona acqua, salva una vita'.