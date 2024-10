“Io non rischio”. Ecco la giornata a Porta a Mare

Livorno, 11 ottobre 2024 – Domenica dalle 11 alle 18, in occasione della Giornata internazionale per la Riduzione del Rischio di Disastri, Livorno come le altre città italiane parteciperà all’evento «Io non rischio» e presso il centro Porta a Mare saranno presenti un punto informativo della Protezione Civile e una campagna informativa sul rischio idrogeologico e idraulico in caso di temporale forte rivolta ai cittadini. L’evento ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno può fare per ridurre gli effetti di rischi in caso di calamità. La giornata è stata presentata nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno dal sindaco Luca Salvetti, dal dirigente della Protezione Civile Lorenzo Lazzerini e dai rappresentanti delle associazioni dei volontari. Ad aprire la presentazione è stato Salvetti: «Questa manifestazione serve per tenere informati e coinvolgere i cittadini, ma anche per fare il punto del percorso che ci vede protagonisti come Comune insieme alla Protezione Civile ed ai volontari, oltre a ricordare ciò che rappresenta la Protezione Civile nella nostra regione e il lavoro che svolge. Il Comune di Livorno è il più attivo e propositivo per costruire una Protezione Civile moderna e nella capacità di intrecciare i loro temi con quello della Polizia locale. La nostra forza è lavorare in rete in un territorio che ha subito tanto, ma ha saputo reagire». «Prima di arrivare qua una persona mi ha ringraziato per il lavoro della protezione civile - ha proseguito Lazzerini -, questo fa capire che anche le persone percepiscono il nostro lavoro. Domenica informeremo ancora la cittadinanza sulle cose d fare per ridurre i rischi e verrà presentato il piano della protezione civile e la sua organizzazione, poi ci sarà una zona gestita dai volontari che sarà dedicato ai bambini per sensibilizzare fin da piccoli ai rischi e al lavoro di protezione civile e volontari. Ogni associazione di volontari cercherà di spiegare al meglio quelli che sono i principali pericoli che riguardano il nostro territorio». Per concludere ha parlato Michela Sgarallino della Croce Rossa in rappresentanza delle associazioni di volontari: «Come volontari siamo sempre pronti ad agire. Speriamo che domenica ci sia una grande affluenza».