Piombino, perseguita la ex con messaggi e telefonate: 35enne denunciato

Piombino (Livorno), 4 gennaio 2025 - I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno mantengono da sempre alta l’attenzione verso le cosiddette fasce deboli, e costante è l’impegno che mettono nel monitorare ed arginare i rischi connessi alla violazione delle misure cautelari che spesso conseguono alla commissione di reati di violenza domestica. In questi giorni di festività natalizie una persona a Piombino è stata denunciata all’autorità giudiziaria per violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Nello specifico un 35enne della zona è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Sassetta per aver inondato la ex coniuge di messaggi telefonici gravemente minacciosi e offensivi, nonché di ripetute e insistenti telefonate, violando così il prescritto divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo. Le conseguenze di tali condotte possono condurre ad un inasprimento della misura in atto da parte dell’autorità giudiziaria, giungendo perfino, nei casi più gravi, alla custodia cautelare in carcere. Nella nota stampa diramata dai Carabinieri si precisa che nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Maurizio Costanzo