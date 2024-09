Spara un colpo di pistola a salve dalla finestra del bagno. Denunciato

Cecina (Livorno), 7 settembre 2024 – Ha sparato, apparentemente senza motivo, un colpo di pistola a salve dalla finestra del bagno della sua abitazione, mettendo in allarme tutto il vicinato. Per questo i carabinieri della stazione di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 50 anni con l’accusa di accensione ed esplosioni pericolose.

Grazie alle indicazioni fornite, i carabinieri, intervenuti prontamente, sono riusciti ad individuare l'abitazione da cui era provenuta l'esplosione, identificando il suo occupante e procedendo immediatamente ad una perquisizione personale e domiciliare. All'esito delle operazioni, sono state recuperate tre cartucce a salve, una delle quali sul davanzale di una finestra, tre pistole del tipo scacciacani di cui una semiautomatica, simulacro di una pistola Beretta calibro 9 e due tipo revolver calibro 38. Non avendo saputo fornire alcuna valida giustificazione per motivare l'esplosione del colpo d'arma, per l'uomo è scattata la denuncia per esplosioni pericolose.