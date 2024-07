Aizza il cane contro i poliziotti, agente ferito dai morsi

Livorno, 23 luglio 2024 – Un agente ferito dal morso di un cane nella notte tra domenica e lunedì in via Verdi. Le forze dell’ordine hanno notato uno straniero di nazionalità tunisina, già noto agli operatori, che in strada urlava in direzione della finestra dove era affacciata la sua ex compagna. L’uomo in evidente stato di agitazione psicomotoria risulta avere in atto una misura cautelare che gli vieta di avvicinarsi alla sua ex ed ai luoghi da lei frequentati. Gli operatori di polizia hanno provato a calmarlo per poi procedere alla sua identificazione ma lo stesso, oltre a non calmarsi e non fornire le proprie generalità, ha aizzato contro agli agenti il proprio cane che ne ha morso uno. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha provveduto ad accompagnare in ospedale l’operatore di polizia ferito dal morso dal cane che è sarà completamente guarito in una settimana. Il cittadino tunisino è stato accompagnato in ufficio per ulteriori accertamenti, al termine dei quali è stato tratto in arresto per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e resistenza a pubblico ufficiale, nonché deferito per le lesioni a Pubblico Ufficiale. Il cane invece è stato prontamente portato presso il canile comunale. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.