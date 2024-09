Primark a Livorno, attesa per l’apertura. Come è dentro il negozio del colosso di abbigliamento

Livorno, 2 settembre 2024 – Primark arriva a Livorno e martedì 3 settembre alle 10 apre ufficialmente la sede nel centro commerciale di Porta a Mare.

Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia, descrive con entusiasmo la nuova sede: "Il diciassettesimo punto vendita in Italia e il secondo in Toscana, quello di Livorno è il punto vendita più piccolo, con 2400 metri quadri, ma ne siamo estremamente orgogliosi. Abbiamo assunto novanta persone sulle oltre duemilatrecento candidature che ci sono arrivate, il 95% proviene da Livorno o dintorni, l’80% sono donne e il 30% sono alla prima esperienza di lavoro. La posizione di questo negozio è ottimale, perché è all’interno di un bellissimo centro commerciale, ma è comunque a due passi dal centro città. L’obiettivo di Primark è fornire ai clienti una moda accessibile e sostenibile, sia come prezzi che come materiali; infatti, il 55% dei prodotti in vendita a Livorno proviene da fonti sostenibili o materiali riciclati”.