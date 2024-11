Regali sospesi per solidarietà. “Aiuto alle famiglie bisognose”

Livorno, 22 novembre 2024 – Torna il ’Regalo sospeso’, l’iniziativa solidale pensata per donare un sorriso ai bambini delle famiglie livornesi in difficoltà. I regali acquistati dai consumatori negli esercizi commerciali aderenti verranno raccolti e distribuiti attraverso realtà associative del sociale. Alla conferenza di presentazione sono intervenuti l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, l’assessore al Sociale Andrea Raspanti e i rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti.

«Un’iniziativa rodata che mettiamo in campo da dicembre 2020 – ha detto Garufo – Uno degli eventi che proponiamo per il periodo natalizio, grazie agli assessorati e alle associazioni di categoria. Ogni persona che andrà a fare spese nei negozi partecipanti potrà acquistare un oggetto o un dono in più che poi i servizi sociali porteranno ai bambini che non ne avrebbero ricevuti».

«In questa iniziativa c’è un valore di tipo culturale – ha aggiunto Raspanti – Nella solidarietà non servono grandi gesti, ma tante piccole azioni possono fare la differenza. La bellezza di ’Regalo sospeso’ è che permette a tutti, anche con pochissimo, di fare un gesto importante per chi sta peggio, riuscendo anche a sostenere il mondo del commercio. Aiutare il commercio di zona è fondamentale, perché dove sono stati chiusi negozi abbiamo assistito ad un impoverimento del quartiere».

«Siamo felici di rinnovare questo appuntamento – ha detto Annalisa Coli, rappresentante di Confesercenti – I dati sul commercio di vicinato sono agghiaccianti e questa è un’occasione per riflettere su questo tema. La lista degli esercizi partecipanti è grande, ma ridotta rispetto allo scorso anno. Questa iniziativa permette di aiutare questi esercizi, oltre ovviamente ad aiutare chi non è in grado di fare regali. Gli esercizi coinvolti sono quelli che riguardano giochi, cancelleria e sport, aggiunto quest’anno visti i costi per fare attività sportiva». Ha chiusp Luca Franciosi di Confcommercio: «L’esercizio di vicinato è quello che tiene accesa la città. Tutti gli esercizi sono entusiasti di partecipare a questa iniziativa e se ci sono degli esercizi che vogliono partecipare possono mettersi in contatto con noi o con gli uffici comunali». La lista, in evoluzione, degli esercizi che hanno già aderito comprende Toys, Universo Giochi, Regalgioca, Mondanelli, La Città del Sole, Cartolibreria Le Sorgenti, Libreria Nuova, Santini Big Shop, Bonatti, Cartoleria Profumeria Daniela e Elisabetta, Mondadori Bookstore, Libri, La Coccinella, Ghiomelli, Bazar Gelli e Bazar Trovatutto.