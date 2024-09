Revocato il divieto di balneazione in vari tratti di mare a Livorno

Livorno, 12 settembre 2024 – Niente più divieto di balneazione a Livorno, in alcuni tratti specifici. A spiegare il tutto è stato il Comune di Livorno. L'amministrazione comunica che è stato dunque revocato il divieto preventivo temporaneo di balneazione delle aree Terrazza Mascagni, San Jacopo, Accademia sud e Ardenza sud. Tale divieto era stato disposto il 9 settembre in seguito all'ondata di maltempo. Il divieto di balneazione viene invece mantenuto nell'area denominata Bellana in attesa dei campionamenti disposti da Arpat, che poi analizzerà il tutto e darà comunicazione sui tratti consentiti alla balneazione o no.