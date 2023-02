Rifiuti abbandonati fuori dall'isola ecologica. Anche scontrini di un locale

Alcuni dei sacchi abbandonati (Foto Lanari)

Livorno, 27 febbraio 2023 - Ci lamentiamo del "decoro ferito" nella nostra cara, amata Livorno, poi però giriamo per il centro storico e ci imbattiamo in situazioni come quelle che vedete in queste due foto. Un bel numero di sacchi neri pieni di rifiuti sono stati abbandonati fuori dall'isola ecologica in Venezia, via Sant'Anna per l'esattezza.

Contenevano spazzatura di vario tipo: piatti e bicchieri di plastica, carta ma anche bottiglie di vetro. In mezzo ai rifiuti è stato trovato anche uno scontrino fiscale battuto da un locale della zona; la "traccia" consentirà alla polizia municipale di risalire a chi ha abbandonato i sacchi dell'immondizia in modo non appropriato. Previste multe salate.