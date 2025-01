Rischio mareggiate e raffiche di vento fino a 90 km/h a Livorno

Livorno, 28 gennaio 2025 – Una giornata difficile quella del 28 gennaio a causa del forte maltempo che si è abbattuto in alcune zone della Toscana. Sulla costa livornese, secondo le previsioni, i venti continueranno a soffiare da sud-ovest (libeccio) con raffiche fino a 70-90 km/h, mari agitati e possibilità di temporali sparsi.

L'amministrazione comunale di Livorno in particolare raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per rischio mareggiate.

Terrazza Mascagni mareggiata

Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l'intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.