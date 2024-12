Rissa nella notte vicino a un locale, due feriti portati in ospedale

Livorno, 26 dicembre 2024 – Due persone ferite è il bilancio di una rissa scoppiata la scorsa notte all'esterno di un locale sul litorale livornese. Sull'episodio indaga la polizia. L'allarme è scattato poco dopo le 2.30 ma quando ambulanze e forze dell'ordine sono giunte sul posto la maggioranza dei partecipanti alla rissa si sarebbero dileguati e i sanitari hanno atteso l'arrivo di polizia e carabinieri per intervenire in sicurezza. Una volta riportata la calma due persone sono state soccorse e accompagnate al pronto soccorso per essere medicate. Entrambe hanno riportato comunque ferite lievi.