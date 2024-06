Cecina, insetti e blatte in un ristorante: scatta la chiusura

Cecina (Livorno), 29 giugno 2024 - Irregolarità e precarie condizioni sotto il profilo igienico-sanitario. È quanto riscontrato dai carabinieri del Nas in un'attività di ristorazione di Cecina in provincia di Livorno che è stata chiusa e il gestore, un 45enne, sanzionato per 3mila euro.

Dagli accertamenti è emerso che i locali cucina e deposito alimenti erano in precarie condizioni igienico sanitarie per la presenza di insetti infestanti (blatte) nelle trappole di monitoraggio.

Inoltre, i militari hanno riscontrato l'assenza del manuale di autocontrollo per l'attività di preparazione e produzione di alimenti (cosiddetto Haccp). È stata disposta l'immediata sospensione ed inibizione dell'attività sino ad avvenuta risoluzione delle criticità contestate.

Maurizio Costanzo