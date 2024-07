Rod Stewart, show all’Isola d’Elba: concerto improvvisato con artisti locali

Elba (Livorno), 11 luglio 2024 – Proseguono le vacanze all’Isola d’Elba della leggenda Rod Stewart. E quando sente “Ring of Fire” di Johnny Cash non resiste alla tentazione.

Rod Stewart, concerto improvvisato con artisti locali all'Isola d'Elba

La rockstar non ci ha pensato due volte. Durante l’esibizione di un trio di artisti locali che stava tenendo un piccolo concerto in un ristorante, Rod Stewart è andato sul palco e ha cantato con loro il brano.

Poi per la felicità del gruppo, il Trio delle Meraviglie, e del pubblico presente, la leggenda del rock ha intonato altri brani.

Su Facebook il gruppo ha condiviso il video dell’esibizione con Rod Stewart: “Poi abbiamo deciso di far entrare anche lui alla festa – scrivono per scherzo gli artisti – ha talmente insistito che alla fine non gli abbiamo potuto dire di no… che che lo ha fatto per il suo curriculum… 120 milioni di album venduti in tutto il mondo, icona stellare del rock mondiale, gli mancava il Circo delle Meraviglie… Noi dopo questo abbiamo deciso di ritirarci a vita privata. E’ stato bellissimo, grazie a tutti. Goodbye”.