Rsa, temperature torride. Il Comune: "Rimedi in atto". La replica di Raspanti a Usb

Livorno, 13 agosto 2024 – «A Villa Serena e al Pascoli il caldo torrido è un problema oggettivo. Non si può negare. Si sta cercando però di fare il possibile per attenuarlo. Si è proceduto alla installazione di ventilatori in tutte le stanze dove vivono gli anziani ospiti delle due Rsa e abbiamo acquistato 38 pinguini (climatizzatori) dei quali 12 per il Pascoli 26 per Villa Serena, destinati alle aree comuni dove gli anziani passano la maggior parte del tempo". Questa è la replica dell’assessore al sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti, dopo la segnalazione del sindacato Usb apparsa su ’La Nazione’ domenica 11 agosto, con la quale il sindacato ha denunciato che "a Villa Serena è stata misurata una temperatura percepita pari a 44 gradi nociva per il personale e gli anziani ospiti". Sempre Raspanti: "Abbiamo chiesto alla Cooperativa di Vittorio, che gestisce Villa Serena dopo l’uscita del sindacato Usb, di monitorare temperatura e umidità nella medesima rsa. Ci ha riferito che la temperatura massima registrata è stata di 34 gradi e oggi (ieri, ndr) intorno ai 30 gradi, certo elevata, ma molto al di sotto di quella riferita da Usb".

L’assessore prosegue: "Fare interventi più radicali per dotare Villa Serena e Pascoli di impianti di climatizzazione più sofisticati non è possibile perché troppo oneroso. Inoltre nelle intenzioni dell’amministrazione comunale c’è quella di sostituire l’attuale rsa Pascoli con una struttura nuova da realizzare davanti a Villa Serena. Per Villa Serena invece si è pensato di operare una ristrutturazione. In entrambi i casi la gara di progettazione potrebbe essere bandita entro la fine di quest’anno e le risorse economiche le metterà il Comune attraverso un mutuo con Cassa depositi prestiti". Invece con le risorse del Pnrr "si procederà alla demolizione e ricostruzione della palazzina ex associazione Lah – aggiunge Raspanti – sempre nell’area di Villa Serena, per attuaea il progetto dell’autonomia abitativa destinato agli anziani non autosufficienti . Si tratterà di realizzare abitazioni in cohausing e con una specifica assistenza per i non autosufficienti". Annuncia infine: "Doteremo di letti con dispositivi elettrici Villa Serena. Al Pascoli ci sono già. Facilitano la movimentazione degli anziani". Conclude: "Nelle rsa comunali negli ultimi anni sono tornate le associazioni di volontariato Avo, Clown in corsia, Comunità di Sant’Egidio e sono stati allacciati rapporti con le scuole elementari del territorio".