Maltempo, sopralluoghi e verifiche dei danni. Castagneto chiede stato di calamità

Castagneto Carducci, 24 settembre 2024 – La conta dei danni. Il giorno dopo la tremenda linea temporalesca che ha portato distruzione e che sul versante pisano della Val di Cecina ha provocato due dispersi, i sindaci di San Vincenzo e Castagneto Carducci hanno effettuato con i loro tecnici una serie di sopralluoghi. E dopo la riunione con l’assessore Monni che si è svolta a Donoratico è stato deciso di chiedere lo stato di emergenza a livello regionale ma anche a livello nazionale.

Qui San Vincenzo

La situazione nel comune viene sintetizzata con un comunicato dell’amministrazione. “Circa 219 millimetri di pioggia sono caduti tra le 14 e le 20 di ieri solo a San Vincenzo. Una linea temporalesca che ha riversato sul territorio una quantità di acqua che cade in media in uno dei mesi più piovosi dell’anno. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, dopo una ricognizione dei Vigili del Fuoco di Piombino, è stata rilevata la temporanea indisponibilità a causa di infiltrazioni di tre aule che si trovano al primo piano della scuola secondaria di primo grado ‘Mascagni’. Nel corso della giornata è stato effettuato un ulteriore sopralluogo con gli operai specializzati in edilizia acrobatica per stabilire la tempistica dell’intervento di riparazione. In vista della ripresa dell’attività didattica, prevista per domani mercoledì 25 settembre, ci sono comunque gli spazi per consentire lo svolgimento delle lezioni, con gli studenti delle classi interessate che saranno momentaneamente spostati al piano terra. Situazione sotto controllo sia all’asilo nido che alla scuola primaria e al centro diurno.

Una delle strade di Castagneto Carducci dove si sono verificati i danni

La viabilità

In merito alla viabilità, hanno lavorato Croce Rossa, Misericordia, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e squadre esterne del Comune di San Vincenzo. Liberate le strade dai numerosi disagi e allagamenti verificatisi dal pomeriggio di lunedì. A nord viale Serristori, via dell’Orata e via dello Squalo sono state le aree più critiche, zone in cui si sono verificate anche alcune problematiche alle abitazioni. Lungo via Aurelia Nord, nel tratto di strada che conduce al cimitero sul lato a monte, le forti piogge hanno causato il crollo di un muretto che dovrà essere ripristinato. I sopralluoghi proseguono lungo tutte le strade del territorio e in prossimità degli accessi al mare.

Qui Castagneto Carducci

La sindaca Scarpellini chiede lo stato di calamità per il territorio comunale di Castagneto Carducci, colpito duramente dal maltempo. “Grazie all’incessante lavoro delle squadre di operai, volontari e tecnici – si legge in un comunicato del Comune – la viabilità è stata ripristinata in maniera regolare ovunque anche nei tratti maggiormente interessati da frane, smottamenti e deposito di detriti (via Bagnoli, via Cairoli, via Nemorense, località Piantoni e Casa Vecchia). Unica eccezione via Bolgherese per la quale è previsto il senso unico alternato.

Gli edifici pubblici le scuole e il nido comunale Dindolon sono tutti agibili ed in sicurezza, nella giornata di mercoledì 25 riparte regolarmente l’attività didattica. Garantito anche il servizio di trasporto scolastico. Restano invece sospese anche per mercoledì le attività didattiche della scuola dell’Infanzia “Il Parco” di Donoratico e della palestra scolastica del plesso di Via Umberto I a Castagneto. Chiusa la biblioteca comunale Ilaria Alpi.