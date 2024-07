Migranti, tavolo in Prefettura. Martedì lo sbarco di 226 persone

Livorno, 22 luglio 2024 - È attesa per la mattina di martedì 23 luglio, nel porto di Livorno, la nave Geo Barents con 226 migranti a bordo. Si tratta di circa 170 uomini, 20 donne e una trentina di bambini da valutare, spiegano dalla prefettura di Livorno, quanti accompagnati. Provengono da Burkinafaso, Guinea, Egitto, Sudan e Mali. Stamani ci sarà un vertice in prefettura per organizzare l’ assistenza, l’accoglienza e la distribuzione nelle varie province italiane.

Il primo soccorso ad opera della Geo Berents era avvenuto il 19 luglio. La nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, aveva tratto in salvo nel mare tra Libia e Sicilia "49 persone, inclusi 9 bambini e 16 donne, su un gommone sovraffolato in difficoltà". "I sopravvissuti – aveva spiegato Medici Senza Frontiere – hanno detto di essere stati per due giorni in mare senza cibo nè acqua". Nel pomeriggio la nave ha recuperato altre 130 persone che si trovavano su una barca di legno sovraffollata in area sar tunisina. Infine ieri mattina la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, ha effettuato il terzo soccorso, in coordinamento con le autorità italiane. Livorno rimane il porto assegnato. Il team di Msf si sta ora prendendo cura delle persone a bordo che sono salite a 226. "Ancora una volta - lamenta la ong - le autorità italiane ci hanno indicato una destinazione lontana, distante quasi 1.100 km" dalla zona dell’intervento".