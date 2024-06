Schede elettorali timbrate spuntano in un parcheggio a Rosignano

Rosignano Marittimo (Livorno), 17 giugno 2024 - Tre schede elettorali, timbrate e strappate sono state trovate nel parcheggio di un supermercato a Rosignano Marittimo.

Sulla vicenda è intervenuto il senatore toscano della Lega Manfredi Potenti. "La notizia del ritrovamento di una scheda elettorale, apparentemente timbrata, strappata nel parcheggio di un supermercato a Rosignano Marittimo getta ombre sulla completa regolarità delle operazioni di voto per le comunali", osserva Potenti. Sul caso intanto stanno facendo accertamenti gli agenti del commissariato di polizia di Rosignano.

"È doveroso - spiega Potenti - che sia fatta chiarezza su questo sinistro episodio che non può passare inosservato a ridosso del ballottaggio. In tempi di disaffezione dei cittadini verso la politica, il processo elettorale, anche e soprattutto a livello locale, deve essere come la moglie di Cesare ovvero al di sopra di ogni sospetto. Confido che la vicenda non si esaurisca qui o con qualche dichiarazione generica".