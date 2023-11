Scontro auto-moto in via Mastacchi

Livorno, 23 novembre 2023 - Incidente in via Mastacchi. Intorno alle 18 di giovedì pomeriggio, grande spavento ha causato lo scontro tra auto e moto all’altezza della piscina comunale Camalich.

Stando a quanto appreso, alla guida del motociclo un ragazzo del 2000, con una ragazza del 2006 come passeggero. Ad avere la peggio nello scontro auto-moto sono stati i due motociclisti, al punto da richiedere l’intervento dei soccorritori.

Sul posto i primi ad arrivare, per prossimità rispetto al servizio, la Croce Rossa, in attesa dell’arrivo della medicalizzata della Pubblica Assistenza di via San Giovanni. Il medico e la squadra di soccorritori Svs hanno trovato i feriti a terra, di cui uno privo di coscienza.

A causa della dinamica dell’incidente, i ragazzi hanno riportato politraumi, quindi multiple fratture, e dopo la necessaria immobilizzazione sulla barella spinale sono stati scortati con sirena accesa in pronto soccorso a Livorno, in codice rosso. Rispetto al conducente, sembrerebbe la ragazza ad aver riportato le lesioni più gravi. Quanto alla dinamica dell’incidente, dalle prime ricostruzioni rispetto ai rilievi degli agenti della polizia municipale intervenuta sul posto, la moto sarebbe entrata in collisione con una macchina modello Suv, in quel momento in ingresso al parcheggio della piscina comunale di via Mastacchi.