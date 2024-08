Scoperto con droga reagisce con spray urticante, arrestato

Livorno, 3 agosto 2024 - Un 36enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale, la notte scorsa dalla polizia che mentre con una volante percorreva piazza Giovane Italia lo aveva notato gettare a terra tra le auto in sosta e un muro un involucro di colore bianco con 15 dosi di cocaina, sdraiandosi poi a terra per cercare non essere visto. L'uomo, tunisino, vistosi scoperto, in un primo momento ha tentato di fuggire, ma caduto a terra urtando una macchina parcheggiata, e raggiunto dal poliziotto, ha provato a estrarre dalla tasca una bomboletta di spray urticante, ma è stato immobilizzato. Dai successivi accertamenti l'uomo, colpito da ordine di espulsione nel gennaio del 2022, oltre ad avere con sé la bomboletta di spray urticante e 187 euro in banconote di vario taglio, nell'involucro gettato a terra aveva 15 dosi di droga termosaldate risultate essere cocaina per un peso complessivo di grammi 5,15.