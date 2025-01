Si cerca un impiegato per elaborare le buste paga

In occasione dell’Open day relativo all’offerta LI-244045, per conto di uno studio professionale si cerca un addetto/a alle buste paga e amministrazione del personale per la gestione di tutti gli adempimenti relativi. Richiesto diploma o laurea in materie economiche o giuridiche e conoscenza dei software specifici per l’amministrazione del personale. Contratto a tempo indeterminato con orario da concordare. Orario di lavoro: Full time, Part time Durata contratto: Competenze professionali richieste: Sede di lavoro: Cecina. Le persone interessate potranno consegnare il proprio cv al Centro per l’Impiego di Cecina e Rosignano in occasione dell’open day dedicato a questa ricerca il giorno 20 gennaio dalle ore 9 alle ore 12.30. Centro per l’Impiego di Rosignano marittimo tel:05519985092 email:ci.rosignano@arti.toscana.it