Spacciatori in fuga speronano l’auto della Polizia: uno scappa, l’altro viene fermato e denunciato

Piombino (Livorno), 14 dicembre 2024 – Un uomo è fuggito e un altro è stato bloccato, perquisito e denunciato in un'operazione anti-droga della Polizia a Piombino ( Livorno).

Una pattuglia ha notato due persone a bordo di un'auto, in una zona teatro di spaccio, mentre davano qualcosa ad altri due.

I poliziotti hanno subito bloccato con l'auto di servizio la via di fuga dei pusher i quali hanno reagito colpendo più volte con il proprio veicolo la Volante. C'è stata una colluttazione, a seguito della quale veniva fermato l'autista dell'auto, un marocchino già noto alla Polizia, mentre il passeggero riusciva a fuggire. Nella perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti 850 euro in banconote da 50. Nella perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 5.390 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio; 2,13 g di hashish; bilancino di precisione; tre telefoni cellulari e una sim card, non ancora attivata, con numero straniero. Tutto veniva sequestrato e il nordafricano veniva denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.