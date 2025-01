Malore durante l’immersione, tragedia a Calafuria: muore sub

Livorno, 18 gennaio 2025 – Le sue condizioni erano sembrate subito gravissime e purtroppo alla fine non ce l’ha fatta. E’ morto il sub che questa mattina, intorno alle 11,30, era stato soccorso a Calafuria per un malore accusato durante la risalita dopo un’immersione.

L’uomo, 55 anni, era insieme a un amico quando si è sentito male: subito è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco, sia da terra che con la sezione navale.

Il sub è andato in arresto cardiaco per 45 minuti; poi, grazie alle manovre di rianimazione, il polso aveva ripreso a battere ed era stato possibile portarlo con l'elisoccorso regionale Pegaso all'ospedale di Pisa, in codice rosso. Purtroppo però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.