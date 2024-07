Sul palco Hit la Rosa e Interiorama. Concerto a ritmo di Cumbia

Arriva per la prima volta in Italia la band peruviana Hit la Rosa (nella foto). Grazie alla collaborazione tra La sottile linea arsa e il Collettivo Gramigna il 1° agosto al Silenzio Club di Firenze e il 2 al Luna Banana-La casa della balena di Rosignano, Hit la Rosa presenterà uno show ricco di sonorità psichedeliche e tropicali. Con loro sul palco la band livornese Interiorama. Hit la rosa entra a far parte della scena underground di Lima nel 2014 e nel 2021 NPR’s Music inserisce la band nelle sessioni ’At Home’ di Tiny Desk aprendo alla band le porte per la scena mondiale. Interiorama è reduce dal primo disco omonimo del 2023 e da un tour conclusosi a dicembre con l’ingresso di Gabriele ’Rata’ Biondi, storico collaboratore di Casino Royale e Bluebeaters.

Come sta andando il tour europeo?

"Bello, molto bello, siamo super emozionati di scoprire paesi nuovi, i concerti fino ad ora sono stati molto diversi tra sè, ma tutti molto belli e partecipati. Siamo curiosi anche di continuare a scoprire nuovi costumi e nuovi cibi e di incontrare piu persone possibili".

Quali sono le vostre aspettative per la prima volta in Italia?

"Non ci piacciono molto le aspettative, piuttosto prendiamo quello che viene con l’unica speranza di creare un bel feeling con il pubblico. Siamo tutti molto emozionati e felici di vedere per la prima volta Italia".

L’ultimo singolo, El pongo, è una collaborazione con Los Mirlos, una leggenda della cumbia. Come è nato il featuring?

"L’idea è nata dal nostro manager che li conosce. La verità comunque è che è stato molto semplice collaborare con loro, abbiamo imparato tanto sia musicalmente che a livello umano. Pensa che noi abbiamo mandato un’idea perchè la ascoltassero e mentre stavamo aspettando la loro risposta, ci è arrivato direttamente il pezzo gia registrato dai Los Mirlos ai quali ovviamente l’idea era piaciuta un casino".

Anche gli Interiorama sono in pieno tour estivo.

Come sta andando?

"Abbiamo appena iniziato la seconda fase del tour e dopo una trasferta al Sud adesso affrontiamo le due date toscane insieme ad Hit la rosa per poi proseguire un po’ al Nord e chiudere a fine agosto in Liguria. San Isidro il nostro ultimo singolo, sta girando benone sia sul tubo che in streaming e il pubblico ha reagito ottimamente al nostro live".

Progetti per il futuro?

"Usciremo a fine estate con il nuovo singolo e subito dopo ci dedicheremo alla realizzazione del secondo disco. Diciamo che per adesso però è ancora tutto molto lontano e ci godiamo fino in fondo la fase live, che da sempre è la cosa che ci regala più emozioni".

Appuntamento quindi con questo doppio live ad ingresso gratuito. Domani al Silenzio Club a Firenze e venerdì 2 agosto al Luna Banana la casa della balena a Rosignano.