Tante opportunità di lavoro a Livorno con il Talent Day di Confcommercio. Pieragnoli: "E’ il momento giusto"

Livorno, 6 marzo 2023 – «Fare rete». È questa la parola d’ordine alla base dei Fipe Talent Day, gli appuntamenti organizzati dalla Federazione italiana dei Pubblici Esercizi con le Confcommercio provinciali, per favorire l’incrocio tra domanda e offerta e dare una nuova spinta all’occupazione nel mondo di ristorazione, turismo, commercio e servizi.

Oggi il Talent Day farà tappa a Livorno, coinvolgendo anche aziende e candidati dell’area pisana. L’iniziativa sarà ospitata ai Bagni Pancaldi dalle 10 alle 14.

I candidati possono preregistrarsi su https://bit.ly/talentday2023.

Le imprese possono scrivere a [email protected], o chiamare 0586/1761053.

Il direttore delle due Confcommercio provinciali di Livorno e Pisa, Federico Pieragnoli, sottolinea: "Questa iniziativa l’abbiamo ripresa da Confcommercio nazionale, perché dà la possibilità alle aziende di incrociare domanda e offerta di lavoro. Dopo la pandemia da covid ci sarebbe una buona offerta di lavoro, ma il problema è che non abbiamo tanti candidati".

C’è poca comunicazione?

"Magari fosse mancanza di comunicazione! Il problema è che mancano le braccia. Per una serie di motivi. Negli impieghi stagionali si lavora la sera, il sabato e la domenica e potrebbero essere una opportunità per i giovani per intraprendere un mestiere. Un bravo cuoco, cameriere e barman non avrebbero problemi a farsi assumere e potrebbero chiedere qualunque cifra".

Questi mestieri sarebbero un’àncora di salvezza per chi è rimasto senza lavoro?

"Iniziative quale il Talent Day di Confcommercio possono servire ai giovani disoccupati, ma anche a chi ha perso il lavoro nell’industria o nell’artigianato, per crearsi una opportunità".

I lavori stagionali però sono ritenuti meno attrattivi per chi cerca un posto...

"È vero che tanti dei nostri impieghi sono stagionali, ma le stagioni non sono solo quelle estive. Si può lavorare anche d’inverno".

Come vi siete organizzati ai Bagni Pancaldi?

"Con 35 spazi tutti occupati. Ci sono aziende che cercano uno o anche dieci lavoratori a seconda delle necessità. Dal barista all’operatore alberghiero, dal bagnino all’addetto alla comunicazione. Obiettivo: è mettere a sedere allo stesso tavolo il lavoratore e l’azienda alla ricerca di personale".

Avete coinvolto anche i Centri per l’impiego?

"Abbiamo chiesto anche ai Centri per l’impiego di Livorno e Pisa di venire, così come abbiamo fatto con le imprese Pisa e Livorno".