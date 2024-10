Dedica la tesi a Max Allegri. L’autografo e la promessa della cena col mister

Livorno, 12 ottobre 2024 – E’ partito per cercare di intercettare Massimiliano Allegri, dopo avergli dedicato una tesi di laurea triennale intitolata “Il tema del fallimento nell’epoca della flessibilità del lavoro“. Lui è Massimo Bencardino, studente calabrese di 23 anni che da anni vive e studia a La Sapienza di Roma. E’ arrivato in città giovedì pomeriggio e ieri in serata è rientrato a casa in treno. Ma solo dopo aver traguardato la sua missione.

“L’idea è nata perché il tema della mia tesi sono fallimento, resilienza e superamento degli ostacoli – ha spiegato Bencardino – Max Allegri è proprio il simbolo di tutto questo per me. Non avevo agganci in città, ho scritto un post e chiesto aiuto alle persone per cercare di mettermi in contatto con Allegri”. E così è stato, il contatto con la famiglia – la sorella e il padre dell’allenatore livornese – e con Massimo Ciantelli, direttore della Cooperativa Tennis Livorno, che allena Allegri. Una persona meravigliosa con una super famiglia, mi hanno ospitato per il tempo che sono stato a Livorno”.

“Mi è stato spiegato che mister Allegri non era a Livorno ma ho lasciato la tesi ai suoi familiari, appena rientrerà potrà così autografarmela e farmela avere – ha precisato – Ho anche parlato direttamente con lui, che oltre a congratularsi e farmi l’in bocca al lupo per il mio futuro ha anche proposto di andare a cena prima di Natale in concomitanza con le festività. Sarebbe davvero il top. La mia tesi parla il generale di queste tematiche importanti, la dedica a lui mi è venuta spontanea”.

