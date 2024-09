Travolto da un camion, grave un ciclista

Livorno, 20 settembre 2024 – Un cittadino di nazionalità egiziana di 35 anni è stato urtato da un camion mercoledì nella tarda serata in via Firenze all’angolo con via Enriques. L’uomo era in sella alla sua bicicletta.

Il ciclista, colpito dal pesante mezzo, ha riportato gravissimi traumi.

L’autista del mezzo potrebbe non essersi accorto della sua presenza nelle vicinanze del pesante mezzo (a causa del famoso angolo morto che impedisce parte della visuale nei mezzi pesanti), ma a ricostruire la dinamica di questo drammatico sinistro sarà la polizia municipale, intervenuta sul posto per mettere in sicurezza la circolazione e per verificare quello che era successo.

In via Firenze è intervenuta prontamente anche l’ambulanza della Pubblica Assistenza con il medico. I soccorritori e il medico del 118 dopo avere stabilizzato le condizioni del ferito, apparse subito estremamente gravi, lo hanno trasportato al pronto soccorso in codice rosso, dove era stata intanto allertata la shock room.

Ieri nella prima mattina il ferito ha subito un lungo e delicato intervento chirurgico, dopo il quale è stato trasferito in rianimazione.

Il tratto di via Firenze, all’altezza dell’incrocio con via Enriques (dove si trova l’impianto semaforico) è molto pericoloso: qui infatti ogni giorno transitano migliaia di veicoli tra auto, scooter e soprattutto camion. La promiscuità di circolazione tra tutti questi mezzi infatti rappresenta un fattore di rischio notevole. Questo nonostante l’incrocio sia regolato con impianto semaforico.

Monica Dolciotti