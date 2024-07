Trovato a terra vicino allo scooter, minorenne grave in ospedale

Livorno, 15 luglio 2024 – Giallo su un incidente stradale avvenuto questa notte in via Lungomonte a Castiglioncello. Secondo le prime informazioni acquisite un ragazzino è stato trovato da alcuni passanti a terra vicino a uno scooter. Sul momento non sono stati trovati documenti ma si tratterebbe di un minorenne le cui condizioni sono apparse subito molto gravi. Al momento del ritrovamento non era cosciente, aveva fratture agli arti. Non sono stati trovati i documenti né il casco, presumibilmente al momento dell’impatto non lo aveva. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.