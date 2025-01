Livorno e i tuffi di capodanno: la tradizione si rinnova. E c’è anche Ambra Sabatini

Livorno, 1 gennaio 2025 – Immancabili i tuffi di capodanno a Livorno, quest’anno tornati divisi con Gli amici del Mare da una parte e quelli del Gabbiano dall’altra.

Il tempo, freddino ma non gelido, e soprattutto non piovoso, ha agevolato la partecipazione a un vero e proprio rito per tanti livornesi. Presente anche Ambra Sabatini, medaglia d’oro paralimpica a Tokyo e ai Mondiali di Parigi. “Questo tuffo è stato un momento molto felice per iniziare l’anno – ha detto – con tante persone che ormai faranno parte della mia quotidianità perché mi sono trasferita a Livorno e sono molto contenta di essere tornata qui. Penso che il tuffo di capodanno diventerà un’abitudine per me!”.

"E’ una bella festa – ha detto il sindaco Luca Salvetti – un grande augurio per il nuovo anno. E un saluto alla campionessa Ambra Sabatini che è venuta a trovarci”. Non ha mancato poi di ricordare Roberto Onorati, scomparso nei mesi scorsi.