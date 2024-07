Un tuffo senza barriere: il garante dei disabili Valerio Vergili alla Meloria a bordo della barca speciale

Livorno, 14 luglio 2024 – A bordo della barca accessibile di Sport Insieme Livorno, Primo Pensiero condotta dal presidente Claudio Rigolo, Valerio Vergili (garante dei diritti dei disabili del Comune di Livorno) ha potuto realizzare il sogno di fare di nuovo il bagno in mare alla Meloria.

Valerio dalla nascita fa i conti con la tetraparesi spastica, che tuttavia non ha mai rappresentato un limite per lui: grazie alle sue grandi capacità intellettive e grazie alla mamma Angela De Quattro (prematuramente scomparsa nel 2009), insegnante che lo ha sempre spronato a cavarsela in ogni circostanza della vita, fino alla laurea in psicologia all’Università di Padova. Dal 2023 è entrato a far parte dello staff della squadra di basket Pielle Livorno in veste di psicologo dello sport.

La giornata in mare per Valerio è iniziata venerdì imbarcandosi su Primo Pensiero che ha lasciato l’ormeggio in Largo Tito Neri. Claudio Rigolo, parapliegico, al timone grazie agli speciali comandati adattati di questa imbarcazione. Dopo mezz’ora di navigazione l’arrivo alla Memoria. “Abbiamo messo in sicurezza Valerio con il giubbotto di salvataggio e lo abbiamo fatto scendere in acqua sul sedile pneumatico della barca. – racconta Rigolo – Io stesso mi sono tuffato per assistere Valerio mentre veniva calato in mare. Una volta in acqua non voleva più risalire a bordo”.

“Ogni volta è come se fosse la prima. – commenta Valerio – Provo la stessa emozione e anche un po’ di paura quando si apre davanti a me il mare. Poi mi lascio andare e mi affido agli amici di Sil ed è una esplosione di felicità”. Valerio e gli otto occupanti di Primo Pensiero hanno poi celebrato il rito dell’aperitivo in mare al tramonto, dopodiché il ritorno. “Valerio è ormai un veterano dei bagni alla Meloria, perché è alla sua quarta esperienza con la nostra barca.– racconta il presidente di Sil – È una gioia per noi vedere Valerio in mare, un’esperienza che noi portiamo avanti con altre persone con disabilità. Nell’estate 2023 abbiamo organizzato sessanta uscite tra Meloria e altre zone della costa anche per battute di pesca. Giovedì, abbiamo portato in barca una ragazza tetraplegica da Reggio Emilia, campionessa italiana di hand bike, Natalia Belaieva, cittadina italiana di origine russa. È il terzo anno che viene a Livorno per fare il bagno alla Meloria”.

Monica Dolciotti