"Una stanza tutta per sé", la donazione ai carabinieri di Livorno

Livorno, 20 novembre 2024 - Nella sede del comando provinciale carabinieri di Livorno, oggi mercoledì 20 novembre, la presidente del Soroptimist International Club Maria Bacci di Capaci ha consegnato la 'stanza tutta per sé portatile' donata ai carabinieri di Livorno.

Tra le autorità intervenute oltre al comandante provinciale dell'Arma Piercarmine Sica, anche il prefetto Giancarlo Dionisi, il nuovo procuratore capo Maurizio Agnello, il questore Giupeppina Stellino e il sindaco Luca Salvetti.

La 'stanza portatile' comprende un computer portatile con telecamera per registrare e raccogliere la testimonianza delle donne vittime di violenza e maltrattamenti anche in ospedale, o nella propria abitazione, se non se la sentono di recarsi nella omonima stanza 'fisica' realizzata al comando provinciale sempre grazie all'impegno del Soroptimist (durante la presidenza di Elisa Amato). M.D.