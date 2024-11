Vento a 100 all’ora, porto bloccato. E alla Gorgona onde fino a 8 metri

Livorno, 21 novembre 2024 – Porto bloccato a causa del forte vento di ponente. Raffiche di oltre cento chilometri all’ora e mare agitato con onde gigantesche. La boa ondametrica di Gorgona, ieri mattina alle 6 ha registrato un’onda di 8 metri, un record. Il 17 dicembre 2012 arrivò a 7,5 metri.

La mareggiata sul lungomare che in parte è stato anche chiuso al traffico

In porto attivata l’unità di crisi per monitorare la situazione. La Capitaneria, viste le previsioni meteo, aveva già dato disposizione il giorno precedente per rinforzare gli ormeggi di tutte le navi attraccate alle banchine. Per questo non si registrano grossi problemi dal punto di vista della sicurezza, mentre dal punto di vista dei traffici commerciali e passeggeri, siamo di fronte a un blocco totale con l’interruzione dei collegamenti dei traghetti per Sardegna, Corsica e Capraia (e anche per le navi a più lunga percorrenza). Molte le unità in attesa di entrare in porto, alcune delle quali si sono spostate al ridosso di Capo Corso per sfuggire alle onde più forti. La situazione viene monitorata ora per ora e probabilmente nella notte il vento calerà aprendo una finestra di alcune ore (con leggera tramontana) per permettere la ripresa del traffico marittimo prima di un nuovo aumento del vento e del mare mosso previsto per il pomeriggio di oggi. Un nuovo peggioramento con venti ancora più forti. Oggi infatti, secondo quanto diramato dalla sala della Protezione Civile Regionale, è previsto un nuovo peggioramento dal pomeriggio con piogge più frequenti e probabili sulle zone centro-settentrionali della regione, più sparse altrove. Nuovo rinforzo dei venti da tarda mattinata da ovest/sud-ovest e forti raffiche in serata su litorale, rilievi appenninici e Arcipelago. Per quanto riguarda il mare, dopo una temporanea attenuazione, nuovo rinforzo dal pomeriggio fino ad agitato o molto agitato a nord dell’Elba e molto mosso a sud. Arriverà anche il freddo: oggi possibili deboli nevicate in Appennino a quote attorno a 1200 m con quota neve in aumento dal pomeriggio.

Per quanto riguarda il porto di Piombino, che si trova circa 70-80 chilometri più a sud di Livorno, ieri mattina ci sono state due corse di traghetti grazie ai venti meno intensi (40-50 km all’ora contro i 100 di Livorno), grazie alla protezione della Corsica. Ma dalle 10.30 tutto bloccato anche a Piombiono dove in serata il moto ondoso è aumentato. La gasiera che ha rifornito il rigassificatore Italis Lng, proprio sulla base delle previsioni meteo, aveva anticipato l’arrivo a Piombino e ha lasciato il porto la notte di martedì, evitando così la burrasca. Da verificare infine gli effetti del forte vento sui porti turistici e sulle strutture balneari della costa, specialmente nella zona di Vada, Rosignano e Cecina.