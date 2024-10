Venturina, pozzo non autorizzato: sanzione da 1.200 euro

Livorno, 8 ottobre 2024 - Aveva costruito un pozzo non autorizzato, in barba alle normative di settore. Per questo per il titolare di un'impresa è scattata una sanzione di 1.200 euro.

Prosegue, infatti, l’impegno della componente forestale dell’Arma dei carabinieri per la tutela e salvaguardia dell’ambiente con una costante attività di monitoraggio del “territorio verde”, perseguendo le condotte che disattendono il panorama normativo di settore. I carabinieri forestali del Nucleo di Venturina, nel caso in questione, hanno accertato che in località Perelli il titolare di un’impresa individuale aveva disatteso le prescrizioni impartite dalla Regione Toscana nella realizzazione di un pozzo con uso diverso dal domestico. In particolare, il pozzo, realizzato già da diverso tempo, era privo di qualsiasi documentazione autorizzativa, poiché mai richiesta alla Regione Toscana. L’uomo è stato pertanto sanzionato per un importo di 1.200 euro.